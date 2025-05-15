台菲洽簽租稅協定有進展？ 財長：雙方盼生效前低調

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（中央社記者張璦台北15日電）立委今天關切台灣與菲律賓避免雙重課稅協定進展，財政部長莊翠雲回應，簽署後還要進行後續生效程序，雙方都希望此案能夠成功，因此與對方有默契，生效之前要低調處理，而且生效時間也涉及對方國家國內程序。

立法院財政委員會處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，莊翠雲等人列席備詢。

國民黨立委賴士葆質詢時表示，莊翠雲近日前往菲律賓、義大利參加國際會議，其中到菲律賓是為了更新台菲租稅協定內容，詢問這項協定生效時間。

莊翠雲僅回應，台灣持續努力與各國洽簽避免雙重課稅協定。

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賴士葆追問，去菲律賓洽商不是機密，「回來就要讓大家知道啊」，莊翠雲說，簽署後還要進行後續生效程序，雙方希望此案能夠成功，因此跟對方有默契，生效前要低調處理，而且生效時間也涉及對方國家國內程序。

財政部官員補充說明，台灣積極與經貿投資往來密切國家洽簽所得稅協定，目前已簽署生效35個全面性所得稅協定，包括韓國、日本、加拿大、波蘭、捷克及沙烏地阿拉伯等。（編輯：林淑媛）1140515