美科技股跌台指期夜盤揚 法人：外資是否連11買待觀察

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（中央社記者榮峰台北16日）美股漲跌互見，科技股走跌，台指期夜盤翻揚80點收21775點，台積電期貨夜盤勁揚5點收997點。期貨法人指出，台股近期漲勢已封閉3月底以來缺口，外資連10買，後續關注外資動向、新台幣匯率、關稅政策進展、下週2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）輝達執行長黃仁勳主題演講。

美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲271.69點或0.65%，收42322.75點，標準普爾500指數上揚24.35點或0.41%，收5916.93點。

科技股為主的那斯達克指數下跌34.49點或0.18%，收19112.32點，費城半導體指數下滑28.28點或0.57%，收4932.45點。

輝達（NVIDIA）終場小跌0.38%收134.83美元，台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.28%收194.22美元，超微（AMD）跌2.32%收114.99美元。

外電報導，美國4月生產者物價指數（PPI）和3月相比萎縮0.5%，主要是服務成本暴跌，4月生產者物價指數顯著低於市場觀察網站Briefing.com預測的月增0.3%。

台股加權指數15日下跌52.62點，收在21730.25點，三大法人合計買超新台幣89.05億元，其中外資買超75.34億元，連續10個交易日買超台股累計達2008億元。

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在台指期淨部位，三大法人15日淨多單減少684口至2521口，其中外資淨空單增加925口至3萬7208口。

美元指數疲弱，亞幣15日在韓元領軍下走揚，新台幣兌美元15日盤中勁揚近1.5角，尾盤漲幅收斂，收盤收30.189元，升值9.5分，是超過1週以來新高。（編輯：楊凱翔）1140516