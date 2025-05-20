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環球晶120億增資美國子公司 獲經部核准

2025/5/20 19:10（5/20 20:24 更新）
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經濟部核准環球晶公司以4億美元（約新台幣120.8億元）轉增資美國子公司，經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。圖為環球晶董事長徐秀蘭。（中央社檔案照片）
經濟部核准環球晶公司以4億美元（約新台幣120.8億元）轉增資美國子公司，經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。圖為環球晶董事長徐秀蘭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北20日電）經濟部今天核准7件重大投資案，包含3件僑外投資與4件對外投資；其中，對外投資方面，環球晶公司以4億美元（約新台幣120.8億元）轉增資美國子公司，經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。

經濟部投資審議會今天召開第20次會議，核准7件重大投資案件。

僑外投資部分，投審會今天通過3案。第1案為韓商LINE FINANCIAL CORPORATION以新台幣27億4500萬元增資台灣連線金融科技股份有限公司，用於增加轉投資連線商業銀行股份有限公司，經營商業銀行業。第2案為日商東日本旅客鉄道株式會社（EAST JAPAN RAILWAY COMPANY）以新台幣16億8300萬元認購投資事業捷福旅館增資股份，從事飯店事業、餐飲業等業務。

第3案為丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司，從事經營一般投資業。

上市櫃公司對外投資部分，投審會今天通過4案。第1案為金像電公司以5000萬美元，對外增資泰國GOLD CIRCUIT ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.，從事經營中高階印刷電路板製造業務。

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第2案為台灣水泥股份有限公司以3.7億歐元（約折合4.1億美元）對外增資荷蘭TCC DUTCH HOLDINGS B.V.，轉投資葡萄牙CIMPORE PORTUGAL HOLDINGS SGPS S.A.及荷蘭TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V.，從事熟料、水泥及混凝土產銷業務。

第3案為神雲科技股份有限公司以2億美元，對外增資英屬維京群島MEGA PROSPER GROUP LIMITED，從事關係企業資金管理業務。第4案為環球晶公司以4億美元，對外增資荷蘭GLOBALWAFERS B.V.，轉增資美國GLOBALWAFERS AMERICA, LLC，從事經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。（編輯：林家嫻）1140520

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