加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
交通部、數發部等3部會預算 立院委員會全數解凍
首頁 / 產經

超微發表Ryzen AI 300 今年上百款企業平台搭載

2025/5/21 14:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北21日電）超微（AMD）今天舉行產品發表會，宣布推出AI PC處理器Ryzen AI 300，並表示2025年將有超過100個宏碁、華碩、戴爾（DELL）、惠普（HP）及聯想企業平台搭載AMD的晶片。

超微董事長暨總裁蘇姿丰今年缺席COMPUTEX，超微今天仍在台北舉行產品發表會，由資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh主持。

Jack Huynh會中宣布推出Ryzen AI 300、Radeon RX 9060 XT顯示卡與工作站平台Radeon AI PRO R9700等新產品。

華碩共同執行長許先越現身站台，表示華碩商用筆記型電腦ExpertBook P3、桌上型電腦ExpertCenter P700、一體機ExpertCenter P600及迷你電腦ExpertCenter PN54都將搭載AMD的處理器。

Jack Huynh說，除華碩外，今年將有宏碁、DELL、HP及聯想等超過100個企業平台搭載AMD的晶片。

google news透過 Google News追蹤中央社

Jack Huynh表示，Radeon RX 9060 XT顯示卡是專為主流玩家打造的AI驅動顯示卡，採用RDN4架構，配備32個運算單元，光追吞吐量提升1倍。

Jack Huynh指出，Ryzen Threadripper 7995WX處理器效能是對手的1.8倍，而Ryzen Threadripper PRO 9000 WX處理器擁有96核心，128條PCIe 5.0通道，效能更是對手的2.2倍。（編輯：林淑媛）1140521

#AMD
#超微
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：