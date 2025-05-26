安泰銀：對中曝險續降 台幣升值對財務影響有限

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（中央社記者張璦台北26日電）安泰銀行今天在法說會中表示，今年第1季中國曝險占淨值比降至22.46%，此外，美元淨資產占全行淨資產比重約僅1%，針對外幣資產部位，會透過資產負債配置以及避險工具，達成匯率風險控管，因此新台幣升值對於財務影響相對有限。

安泰銀行今天召開線上法人說明會，公布第1季淨收益達新台幣13.7億元，稅後淨利3.63億元、年成長率19.2%，獲利成長動能主要來自手續費淨收益及投資收益挹注。

安泰銀說明，受惠於放款及保險佣金手續費成長，第1季手續費淨收益達3.95億元，年增16.6%；投資部位收益亦因固定收益產品帶動其他淨收入年增率達17.6%；不過，利息淨收益方面，受利差縮窄影響，較去年同期減少8.8%；淨收益年增率成長1.87%。

安泰銀指出，截至3月底，放款餘額達2399億元，較去年同期成長6.9%；同時，存款餘額則達3300億元，平均存放比73.17%，擁有充足流動性，足以應對市場潛在波動。

安泰銀提及，今年第1季中國曝險占淨值比約22.46%，較去年同期的28.1%，減降約5.6個百分點，顯示對中曝險持續採取審慎態度。此外，在銀行法第72條之2規定控管下，安泰銀土建融業務採取擇優承作的策略，土建融放款占整體法金放款約6%左右。

會中法人關切新台幣兌美元升值以及美國對等關稅對影響，安泰銀指出，安泰銀美元淨資產占全行淨資產比重大約只有1%，相對於市場上持有較多外幣部位的公司來說，匯率波動對於安泰銀的影響較低。

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安泰銀進一步說明，針對外幣資產部位，會透過資產負債配置並搭配避險工具，達成匯率風險控管，因此新台幣升值對於財務影響相對有限。

安泰銀也認為，近來金融市場已逐步回穩，安泰銀截至目前業務動能依然強勁，手續費收益、交易相關收益明顯成長；面對美國總統川普關稅2.0與近期亞洲貨幣大幅升值雙重劇變，牽動著各國經濟與產業結構進入不確定性的發展，安泰銀仍將審慎樂觀追求財務績效的成長。（編輯：楊凱翔）1140526