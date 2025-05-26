房市降溫 4月房貸餘額創逾1年最低增速

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）中央銀行今天公布的4月房貸餘額為新台幣11兆2170億元，續寫新高水準，不過年增率連續7個月放緩，降至8.8%，為去年4月以來、逾1年最低增速。央行官員直言，房市交易量縮水，加上對等關稅帶來不確定性，多少會影響一般大眾的購屋決策。

央行統計，4月房貸餘額為11兆2170億元，月增422億元，年增率持續收斂、降至8.8%。

央行官員指出，4月六都建物買賣移轉棟數不論月變動、年變動，均落入負成長，累計前4月移轉量也是雙位數負成長，交易量能明顯縮水。

央行官員說明，房貸餘額是「存量」概念，因此數據會持續墊高，也會受到房價、貸款成數等因素影響，但在房價居高的情況下，仍可看到增速明顯放緩。

央行經研處副處長曹體仁日前表示，各部會齊力健全房市，銀行也加強風險控管，審慎承作房貸，讓信用資源不會過度流向不動產，政策發酵之下，已經可以看到房市降溫的現象。

而有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，4月升至3兆4412億元，月增106億元，是近半年的大量，年增率則持續收斂，降至2.83%，為113年8月以來的最低水準。

央行官員指出，今年經濟不確定性升溫，加上政府健全房市方案持續，均使建商推案趨於審慎，建築貸款餘額年增率持續放緩。

媒體詢問，美國總統川普4月初宣布對等關稅，儘管隨後態度轉彎，但是否影響購屋信心及建商推案意願。

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央行官員表示，單月數據還看不出明顯關聯，但美國關稅措施後續發展未明，儘管對等關稅的衝擊層面、影響程度有待觀察，畢竟房地產買賣屬於大額的資產規劃，可能多少讓民眾購屋決策更審慎。

根據央行報告，美國對等關稅政策對國內房市無直接影響，然而，房價變動受眾多因素影響，包括經濟成長與就業情勢、股市變動對民眾財富與購屋信心等，上述因素可能間接波及房市。（編輯：潘羿菁）1140526