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大豐電：寬頻滲透率破8成 子公司盼年底興櫃

2025/5/27 10:51（5/27 11:01 更新）
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大豐電於27日舉行114年股東常會，會中通過子公司大大寬頻於台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案，希望今年底前興櫃。圖為大豐電董事長張銘志（右1）、總經理劉登榮（右2）。中央社記者蘇思云攝 114年5月27日
大豐電於27日舉行114年股東常會，會中通過子公司大大寬頻於台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案，希望今年底前興櫃。圖為大豐電董事長張銘志（右1）、總經理劉登榮（右2）。中央社記者蘇思云攝 114年5月27日
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（中央社記者蘇思云台北27日電）有線電視與寬頻業者大豐電今天表示，持續推動寬頻業務，去年大豐的大大寬頻用戶達到17.38萬戶，年增近1.7萬戶，寬頻滲透率突破8成，為提升管理效益，也通過子公司大大寬頻於台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案，希望今年底前興櫃。

大豐電今天上午舉行114年股東常會，會中也通過113年度盈餘分派案、公司章程部分條文修訂案，也通過子公司大大寬頻於台灣證券市場申請掛牌交易的釋股規劃案。

大豐電2024年度合併營業收入達新台幣21.19億元，其中，寬頻收入達8.08億元，年成長17.6%，去年稅後淨利達5.32億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.59元。股東會中也一起通過派發現金股利每股3.2元，包含盈餘分派3.04元與以資本公積分派0.16元。

大豐電董事長張銘志致詞時表示，大豐電持續推動寬頻業務，大大寬頻去年用戶達到17.38萬戶，年增近1.7萬戶，已經連續5年成長率超過10%，寬頻滲透率突破80%，且申裝高於360M頻寬用戶數約7.4萬戶，占整體寬頻戶43%。今年將以穩定業務成長動能為核心，兼顧用戶數增加與每使用者平均收入（ARPU）的平衡，期許營收再創高峰。

張銘志指出，持續透過技術創新，建置100G以上核心網路頻寬，推廣4K雙模機上盒，面對收視習慣變化，今年也將推出支援Netflix、BUBU英文網等OTT平台的新世代雙模機上盒，提供一站式影音娛樂解決方案。公司也優先推動AI客服質檢導入計畫，透過語音轉換技術進行客服品質評審，提升服務品質。

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大豐電股東會今天也進行3年1次的董事與獨立董事改選，大豐電發言人劉家君表示，這次改選也再次延攬前亞太電信董事長兼總經理陳鵬擔任董事，海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡（Lin Su-Chien）等擔任獨立董事。

寬頻滲透率的計算，分子為業者家用寬頻戶數，分母為經營區有線電視用戶數。寬頻滲透率100%以上，代表業者不只做有線電視戶數生意，也積極開拓單純用寬頻的用戶。（編輯：楊凱翔）1140527

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張銘志
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