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裕隆：降汽車關稅衝擊30萬人就業 盼政府定額降貨物稅

2025/5/27 13:20
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）裕隆總經理許國興今天表示，若調降汽車進口關稅，對台灣2500家汽車產業整車廠與零件廠、上下游相關就業人口達30萬人的衝擊太大，裕隆期盼政府從定額調降貨物稅著手，業界和車輛公會均期盼政府不調降汽車進口關稅。

至於新台幣匯率升值議題，裕隆指出，理論上「利大於弊」，對獲利影響不大，評估新台幣若升值1元，汽車營收可增加6000萬元。

裕隆今天上午舉行股東會，順利改選新任董事，其中包括現任董事長嚴陳莉蓮、現任董事姚振祥、林信義、張樑、總經理許國興、廖建順，獨立董事包括楊雲驊、歐嘉瑞、張敏蕾。

裕隆總經理許國興會後接受媒體採訪指出，有關關稅議題，裕隆會遵循政府政策，但若調降汽車進口關稅，對台灣2500家汽車產業整車廠與零件廠（不含上游原物料與下游售後服務體系廠）、上下游相關就業人口達30萬人的衝擊太大。

裕隆說明，車廠業者仍期盼從定額調降貨物稅著手因應關稅議題，因為貨物稅類似奢侈稅概念，美國對台對等關稅要求，包括非關稅貿易障礙等內容，業界和車輛公會均期盼政府不調降汽車進口關稅，讓包括國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、台灣本田、福特六和等6大車廠，都有競爭利基。

此外，有關新台幣升值議題，裕隆說明，生產模式主要是連工帶料與帶設備，客戶承擔進口零件受到關稅或匯率變化的因素，評估新台幣若升值1元，汽車營收可增加6000萬元，對獲利影響不大。

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許國興指出，也期盼政府盡早確認汰舊換新補助政策是否延續，業者也會盡力銷售促銷，關稅議題也會讓消費者緩購意願增加。

裕隆說明，4月份台灣新車掛牌數年減11%，主要是消費者購車意願延遲，部分也受到政策未明影響。（編輯：林淑媛）1140527

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