華擎：主機板出貨看增5%至10% AI伺服器動能強勁

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（中央社記者吳家豪台北28日電）主機板與顯示卡廠華擎今天召開股東常會，總經理許隆倫接受媒體採訪表示，今年主機板出貨量有望成長5%至10%，且人工智慧（AI）伺服器動能強勁，將帶動整體成長；未來如果美國客戶有需求，可以透過加州合作夥伴產線進行組裝，無需自行設廠。

針對輝達台灣總部將進駐北士科（北投士林科技園區），許隆倫表示，輝達台灣總部徵才規模可能上看千人，未來人才爭搶恐怕會更激烈。

談到美國關稅及匯率影響，許隆倫說，華擎產品目前多為免稅，未來關稅變動有待觀察；新台幣匯率升值會導致美元收入換算新台幣的金額減少，這是不可避免的產業現象，所有廠商都受到影響。

許隆倫指出，今年華擎主機板平均售價（ASP）預期較去年好，主要受惠於DIY動手做市場往高階發展及超微（AMD）高階市占率提升；歐洲市場表現不錯，雖然有殺價競爭，但整體市況良好。

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伺服器業務方面，許隆倫提到，今年第1季出貨輝達H200為主，第2季開始轉進B200，第3季將小量生產B300，預計9月放量。AI伺服器需求以北美、東北亞為主，歐洲較少；通用型伺服器則以美洲、歐洲需求較大，今年通用型伺服器預期將成長雙位數。

他認為，今年下半年市場需求優於上半年，華擎AI伺服器營收占比大，將帶動整體營收成長，且AI伺服器帶來的營收規模有助於公司整體發展。不過，由於AI產品毛利較低，可能對整體毛利率造成壓力。（編輯：林淑媛）1140528