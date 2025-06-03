美股4大指數收紅 法人：關稅變數持續牽動台股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）美股擺脫低迷情，4大指數全部收漲，輝達、台積電ADR均收紅；台股2日跌344.59點，收在21002.71點，分析師指出，美國關稅依然存在變數，牽動國際股市及台股走向。

投資人觀望美國總統川普近期關稅威脅所引發新的貿易不確定性之際，華爾街股市今天擺脫低迷情緒，4大指數全部收漲，費城半導體指數攀漲1.57%。

輝達（NVIDIA）股價漲1.67%，收在137.38美元；台積電ADR（美國存託憑證）漲0.79%，收194.84美元。

美國與中國貿易緊張再起，加上美國總統川普計劃調高銷美的鋼鋁關稅，歐洲股市主要指數今天大多收跌。

透過 Google News 追蹤中央社

台股2日跌344.59點，收在21002.71點，成交值新台幣3447.57億元。三大法人合計賣超551.41億元，其中自營商賣超105.39億元，投信買超92.67億元，外資及陸資賣超538.69億元。

投顧分析師指出，目前美國關稅措施依然存在許多變數，並牽動國際股市及台股走向，美國與各國談判結果將是市場關注焦點，而FOMC會議紀要指出在不確定性上升情況下，美國聯準會（Fed）將採取更謹慎觀望立場，台股季報結束後，5月營收數字公告接棒登場，個股短期走勢將接受業績考驗。（編輯：楊凱翔）1140603