精測5月營收創同期次高 南電寫19個月來高點

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測受惠高效能運算（HPC）晶片測試需求，今天下午公布5月自結合併營收新台幣4.05億元，創歷史同期次高，精測預估第2季維持成長。

IC載板供應商南電自結5月營收32.69億元，月增2.44%、年增21.11%，是2023年11月以來高點；南電累計今年前5月自結營收149.18億元，年成長19.58%。

南電先前指出，對等關稅和新台幣匯率升值等議題，影響整體經濟不確定性，南電第2季受到新台幣急升影響，不確定性增加，產生挑戰。

精測5月營收月成長0.7%，較2024年同期大增79.2%；累計今年前5月合併營收19.59億元，年成長74.5%。

精測指出，5月受惠高效能運算、智慧型手機晶片、網通高速及車載相關測試訂單帶動，美系客戶接單暢旺，扮演測試接單主要成長動能，探針卡受惠智慧型手機晶片、車載暨高速傳輸相關晶片測試需求。

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展望第2季，精測預估維持成長走勢，人工智慧（AI）邊緣運算基礎建設快速建置，關鍵運算晶片外，通訊晶片、高速傳輸晶片及記憶體控制晶片測試需求同步增溫，反映在第2季接單。

觀察新台幣升值影響，精測表示，維持匯率波動評估新台幣每升值1元，對營收影響約2%。精測指出，匯兌影響雖低於營收成長率，但業外匯兌損失將難以避免，為維持長期穩健發展，精測善用避險工具，降低曝險部位。（編輯：張良知）1140603