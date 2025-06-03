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麗嬰房將出售上海子公司股權 估年底前完成交易

2025/6/3 19:44
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（中央社記者江明晏台北3日電）麗嬰房今天表示，為活化中國資產，並落實在中國輕資產的運營策略，規劃出售上海麗嬰房股權，已找到有意願的投資人，董事長將與潛在買方洽談並簽署MOU，估今年底前完成交易。

麗嬰房今天晚間7時召開重訊記者會，由總經理陳仁沛、副總經理尤淑儀說明董事會決議，授權董事長代表子公司簽訂出售上海麗嬰房股權MOU（合作備忘錄）。

成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，截至2024年底，兩岸直營實體通路數為331個，其中台灣185個、中國146個，整體通路數較2023年底減少73個；其中台灣新增1個據點，中國則減少74個。

麗嬰房表示，為活化中國資產，並落實在中國輕資產的運營策略，近期已取得實質進展，目前規劃透過出售上海麗嬰房股權，來達成目標，並已成功找到有意願的投資人，今天董事會正式授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署MOU。

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麗嬰房表示，待雙方合作共識確認，並完成MOU簽署後，將依規定辦理公告申報。

至於何時完成交易，麗嬰房表示，目前內部規劃預計在今年底之前會完成，這項交易事實上涉及很多方面，包含中國與台灣的法規流程，內部也有在協調與諮詢，順利的話，會在今年底前完成這筆交易。（編輯：張均懋）1140603

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