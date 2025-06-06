亞德客5月營收月減19.7% 受匯率及工作天數少影響

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）氣動元件廠亞德客-KY今天公布5月自結合併營收新台幣27.85億元，月減19.7%，年減0.53%，亞德客-KY說明，主要是中國大陸5月工作天數因五一勞工假期減少，加上新台幣升值幅度大於人民幣，影響人民幣轉換成新台幣營收的成長幅度。

亞德客-KY累計今年前5月自結營收143.48億元，較2024年同期成長9.38%。

亞德客-KY指出，5月電池、汽車產業氣動元件出貨較佳，目前接單金額持續大於出貨金額，且人民幣計價營收持續成長，重申受對等關稅影響有限，市場需求已逐步回溫。

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展望今年營運，亞德客-KY表示，儘管國際局勢仍有不確定因素，對今年展望仍樂觀，中國大陸政府持續發布政策支持，亞德客-KY不斷開發新產品、提升品牌形象、依據各產業狀況提出相對應銷售策略提高市占率。

亞德客-KY先前評估，今年在氣動元件業績可成長10%，較整體氣動元件產業成長個位數百分比為佳，產品價格持穩，上調今年集團整體業績可成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）。（編輯：張均懋）1140606