期交所推台指選擇權週五到期契約 6/27掛牌上市

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台灣期貨交易所今天宣布，將於27日推出「週五到期台指選擇權」，繼現行週三到期週契約後，新增週間另一主要到期日，建立每星期有「週三」及「週五」2個到期日的架構，提升市場對短天期避險及事件交易的彈性與效率。

期交所透過新聞稿指出，新契約每週五掛牌，初次上市日為6月27日（週五），首個契約到期日為2週後的7月11日（週五）。除首週（即7月4日無契約到期）外，之後每週五均有週契約到期，履約價格間距、序列等契約規格皆與現行週三到期週契約相同。

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期交所表示，推出「週五到期台指選擇權」，可給交易人更大彈性，針對重大市場事件策略部署。同時透過完整的週三與週五密集的到期架構，更能反映市場對不同時間點的預期和波動率看法，發揮價格發現功能，增強市場深度與活絡度，為台灣期貨市場注入成長動能。

期交所說明，因應全球多項重要經濟數據及企業財報常於週四晚間發布，週五到期契約可協助交易人於週四日盤預先布局，週四夜盤因應實際數據或財報結果即時調整部位，或在週五結算、避免週末風險，對應事件發生時點、即時反應市場波動、當週內完成避險或獲利了結，且存續期間短、權利金較低的特性，可提高資金運用效率。（編輯：翟思嘉）1140606