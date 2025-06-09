Uber宣布併購皇冠大車隊 持續擴大在台投資

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（中央社記者江明晏台北9日電）Uber今天宣布，將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現Uber持續深耕台灣市場承諾，同時深化與台灣本地計程車產業的合作關係，此併購尚需等待主管機關核准。

Uber今天發布新聞稿宣布，將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊的職業駕駛帶來更加順暢的工作體驗，同時讓更多乘客，特別是目前交通資源相對不足的地區，有機會使用Uber的服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，這次併購皇冠大車隊，彰顯Uber持續投資台灣市場的承諾。

楊麗達指出，與台灣計程車產業的合作已超過10年，與皇冠大車隊一起邁出全新的一步，Uber也代表攜手本地合作夥伴，為台灣更多民眾帶來多元的搭乘選擇，Uber期待與台灣政府更加緊密合作，同時讓皇冠大車隊的職業駕駛能順暢地加入Uber平台。

Uber說明，皇冠大車隊自2011年成立，2017年起便與Uber合作，透過Uber平台派遣職業駕駛；待主管機關完成審核程序後，Uber將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且高效率的整合與轉換過程，無論是Uber或是皇冠大車隊，皆會提供乘客服務。

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Uber強調，此次併購預計將為Uber導入平台與車隊的整合營運模式，這與其他主要叫車App的運作模式相近。

皇冠大車隊董事長吳俊德表示，很高興能與交通移動創新領域的Uber攜手合作，這次併購將為皇冠大車隊與所屬職業駕駛帶來更多發展機會，同時延續皇冠大車隊13年來所建立的形象與品質。（編輯：張若瑤）1140609