歐日拉美市場助力 晶睿5月營收年增逾2成

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（中央社記者潘智義台北9日電）安防品牌晶睿通訊今天公布5月合併營收新台幣6.69億元，較4月減少3.7%，較去年同期成長22.5%。今年1至5月合併營收33.36億元，較去年同期增加24.7%。

晶睿通訊說明，5月營收年增22.5%，其中品牌事業在歐洲、日本及拉丁美洲市場表現亮眼。近期更與擁有140年歷史的德國建築領導企業Dechant合作，導入人工智慧（AI）安防解決方案；整合高畫質攝影機與人工智慧技術，具備即時警報與全天候智慧追蹤功能，有效偵測非法入侵行為，展現技術創新與高度可靠性，並獲德國當地媒體報導，展現實際應用的成效。

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為拓展商機並強化AI安防方案的推廣，晶睿通訊參加「Secutech 2025台北國際安全科技應用博覽會」，展示結合視覺語言模型的自然語言搜尋（Search by Text）創新功能。

面對近期政經局勢變化，晶睿通訊表示，已積極採取適當避險策略，並將持續深化與全球客戶與通路夥伴的合作，加速海外布局，以分散風險、強化供應鏈韌性。（編輯：林家嫻）1140609