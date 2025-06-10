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半導體廠擴產 第1季製造業固定資產增購年增82.3%

2025/6/10 17:10
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（中央社記者劉千綾台北10日電）AI與高效能運算需求暢旺，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能，經濟部表示，今年第1季製造業國內固定資產增購達新台幣6099億元，年增82.3%；其中電子零組件業增購4538億元，占製造業74.4%，成長幅度高達143.3%。

經濟部統計處今天發布114年第1季製造業投資及營運概況調查報告。114年第1季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地） 6099億元，季減12.4%，年增82.3%。人工智慧（AI）應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺，推升114年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）為8兆1534億元，年增10.6%。

依照固定資產型態區分，114年第1季以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%；其次為房屋及營建工程占21.3%，年增46%。

就行業別觀察，統計處表示，AI與高效能運算強勁需求，半導體業者持續推進先進製程及擴充高階封測產能，電子零組件業第1季固定資產增購4538億元，占製造業74.4%居各業之冠，年增143.3%。

第1季化學材料及肥料業增購234億元，年減9.7%，主因部分矽晶圓及工業用化學材料廠產能擴建工程接近完工，以及部分業者去年同期建置高值化產品產線投資金額較多，比較基期偏高所致。

統計處表示，第1季基本金屬業增購158億元，年增35.7%，主因為部分鋼鐵大廠發展高值化鋼品，同時，廠商為順應節能減碳及智慧製造趨勢，持續投入環保改善設備及優化製程。

AI應用帶動雲端資料服務需求持續成長，激勵相關供應鏈業者擴建產能及增加研發設備支出，推升第1季電腦電子產品及光學製品業增購149億元，年增34%。

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此外，第1季石油及煤製品業增購118億元，年減1.1%；金屬製品業增購117億元，年減9.7%；機械設備業增購109億元，年減4.4%。

展望未來，統計處表示，半導體大廠為掌握AI商機及維持技術領先優勢，持續投入研發及擴增國內產能，企業數位化及淨零轉型投資趨勢延續，均可望挹注製造業投資動能；但貿易政策及地緣政治不確定性，恐致企業投資轉趨保守觀望，需持續關注並審慎因應。（編輯：張良知）1140610

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