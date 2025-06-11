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台積電ADR勁揚 法人：台股伺機上攻挑戰年線

2025/6/11 08:33
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）美股收漲，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.64%，台指期夜盤收22312點上漲196點，台積電期貨夜盤漲10點收1050點。法人指出，台積電ADR持續揚升，短線觀察台股是否持續上攻，拚收復年線約22298點及22300點整數關卡。

市場期盼美中新一輪貿易談判取得進展，美股4大指數上揚，道瓊工業指數上漲105.11點或0.25%，收42866.87點，標普500指數小幅上揚32.93點或0.55%，收6038.81點。

科技股為主的那斯達克指數挺升123.75點或0.63%，收19714.99點，費城半導體指數揚升105.84點或2.06%，收5242.50點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）上漲0.93%，收143.96美元，台積電ADR勁揚2.64%收212.46美元。

台積電10日在台股現貨市場飆漲40元助攻，加權指數終場上漲451.85點，收22242.14點，攻克半年線約21991點，三大法人同步買超合計新台幣519.09億元，其中自營商買超89.51億元，投信買超31.27億元，外資及陸資買超398.31億元。

在台指期淨部位，三大法人10日淨多單增加374口至2195口，其中外資淨空單減少1456口至3萬7131口。

期貨法人分析，台股10日突破上檔壓力，不過季線約20890點及半年線仍未上彎，台積電ADR持續勁揚，台積電ADR持續揚升，台股挑戰收復年線及22300點整數關卡，持續關注美國總統川普關稅政策及美中貿易談判動向。

上市櫃公司10日陸續公布5月營收，台積電自結5月營收3205.16億元，較去年同期增加39.6%，創歷年同期新高。

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手機晶片廠聯發科5月營收降至451.81億元，是今年單月營收低點，月減7.33%，但較去年同期增加7.19%。

新台幣近期強勁升值，重創金融業獲利表現，統計14家上市金控5月合計稅後虧損超過68億元，是今年首見單月虧損。（編輯：楊蘭軒）1140611

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