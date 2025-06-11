山富啟動世代交替 陳宣融出任總經理拚數位轉型

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（中央社記者江明晏台北11日電）山富國際旅行社今天召開股東會，由山富董事長陳國森、總經理陳宣融父子檔同台主持，也象徵山富旅遊啟動世代交替，陳宣融將續推動數位轉型，拓展國際市場。

山富國際旅行社今天舉行2025年度股東常會，會中揭示2024年度營業報告書與財務報表，並通過盈餘分派案。

陳國森表示，2024年是豐收的一年，全年合併營收亮眼，達新台幣68.36億元，稅後純益表現同樣出色，達2.6億元，每股盈餘（EPS）達7.24元；每股將配發2元現金股利及3元股票股利，合計共配發5元股利。

山富旅遊董事會已正式任命原資訊長陳宣融自2025年6月1日起，接任總經理一職，從父親陳國森手中接棒營運責任，啟動世代交替，並同時出任公司治理主管。

山富旅遊指出，31歲的陳宣融擁美國杜克大學機械工程碩士學位，先前曾任董事長特助及資訊長，運用AI旅遊推薦與大數據分析提升團體旅遊的個人化體驗，並導入旅遊合約電子簽約系統，以符合電子簽章法規，提升交易效率與安全性，熟悉公司營運。

上任後，陳宣融將持續推動數位轉型，並針對各通路銷售及產品制定短中長期策略，引領山富旅遊迎向AI時代的挑戰與機遇。

為充實營運資金，並掌握疫後旅遊市場持續復甦的商機，山富旅遊董事會在2025年5月14日決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為3億元，每張面額10萬元，發行期間3年，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。

山富旅遊表示，目前已獨包高雄港出發的歌詩達郵輪莎倫娜號，推出3航次前往日本那霸、石垣島的5日遊程，並持續深化與華航、長榮航及星宇航空的合作，強化山富直航優勢，更透過多點出發彈性，提供多元化團體旅遊商品。

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在長程線產品方面，山富旅遊深化與阿聯酋航空、土耳其航空、國泰航空及泰國航空在歐洲航線上的合作，也加入越南航空的核心代理行列，強化在越南的團體旅遊業務。

在電子商務方面，山富旅遊表示，全面更新訂房網站，新版訂房網站匯集全球超過70萬間住宿選擇，並新增便捷的地圖找房功能，機票銷售網站也進行使用者體驗及價錢優化，帶動線上機票銷售量持續成長，銷售創新高。（編輯：張均懋）1140611