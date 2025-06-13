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國泰金啟動第三代接班 富邦金蔡明興談兒子3年表現

2025/6/13 15:00
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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北13日電）大型金控陸續展開接班計畫，國泰金啟動第三代接班，國泰金控董事會正式提名蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡政達長子蔡宗諺為董事；富邦金董事長蔡明興兒子蔡承儒則已進入董事會近3年，蔡明興今天笑評兒子成果「學習得還蠻順利」。

金控雙雄富邦金、國泰金均於今天召開股東會，除了公司經營願景，接班計畫、學習成果意外成為亮點。

而富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒，進入富邦金董事會近3年，蔡明興表示，蔡承儒本來就是學商，加上在金融機構已經待了10多年，算是學習得蠻順利。

另外，蔡明興表示，蔡承儒花比較多時間在投資領域，而投資主管年齡層多落在40多歲，與兒子年紀差不多，感覺兒子「做得還蠻愉快的」。

不過蔡明興也說，畢竟公司規模大，蔡承儒需要花更多的時間學習。

國泰金今年改選董事，董事提名新增國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺為董事，兩人都是首次入列金控董事會，被外界視為啟動三代接班計畫。

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外界關注對蔡宗翰與蔡宗諺有何期待，國泰金總經理李長庚在股東會後受訪指出，董事會本來就希望多元化組成，蔡宗翰過去在數位金融轉型上著墨很深，在國泰金子公司數位轉型中都扮演關鍵角色，推動成效有目共睹。蔡宗諺有地產、也涉及醫療領域。年輕人在不同領域都有不同想法，帶動計畫發想，對整體發展正向。

蔡宗翰畢業於美國喬治城大學法律博士，現為國泰世華銀行副董事長及國泰人壽董事；蔡宗諺畢業於美國舊金山州立大學公共行政管理碩士，現為國泰健康管理顧問副董事長、國泰人壽董事、國泰建設董事暨資深副總經理等。（編輯：楊凱翔）1140613

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