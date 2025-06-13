國泰金啟動第三代接班 蔡宏圖長子蔡宗翰出任副董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北13日電）國泰金控今天舉行股東常會並改選新一屆董事，國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰，以及蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺成為新任董事，外界視為啟動三代接班。國泰金表示，集團新一代成員蔡宗翰與蔡宗諺正式進入董事會，董事會也推選蔡宗翰為國泰金控副董事長。

國泰金今天舉行股東會，也選出新一屆董事，蔡宗翰與蔡宗諺正式成為新任董事。

國泰金發布新聞稿指出，蔡宗翰持續透過金融實務與法學專業背景，推動集團數位轉型與業務創新，並積極整合集團綜效，推展具國際規模的資產管理業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新任董事蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事長，專注在不動產相關事業領域，持續推進多角化經營，跨足健康管理與觀光商旅，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

國泰金今天也改選2名新任獨立董事郭政弘與王煒。國泰金指出，郭政弘曾任勤業眾信事務所總裁及董事長、王煒為中磊電子董事長暨執行長，兩人分別在財會及科技領域擁有專業背景與實務經驗，將為董事會注入多元與獨立性視角，提升公司治理。（編輯：潘羿菁）1140613