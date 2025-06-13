加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

國泰金啟動第三代接班 蔡宏圖長子蔡宗翰出任副董事長

2025/6/13 16:08（6/13 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國泰金13日舉行股東會並改選新一屆董事，國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰（圖）成為新任董事，董事會也推選蔡宗翰為國泰金控副董事長。（國泰金提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月13日
國泰金13日舉行股東會並改選新一屆董事，國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰（圖）成為新任董事，董事會也推選蔡宗翰為國泰金控副董事長。（國泰金提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北13日電）國泰金控今天舉行股東常會並改選新一屆董事，國泰金董事長蔡宏圖長子蔡宗翰，以及蔡宏圖胞兄蔡政達長子蔡宗諺成為新任董事，外界視為啟動三代接班。國泰金表示，集團新一代成員蔡宗翰與蔡宗諺正式進入董事會，董事會也推選蔡宗翰為國泰金控副董事長。

國泰金今天舉行股東會，也選出新一屆董事，蔡宗翰與蔡宗諺正式成為新任董事。

國泰金發布新聞稿指出，蔡宗翰持續透過金融實務與法學專業背景，推動集團數位轉型與業務創新，並積極整合集團綜效，推展具國際規模的資產管理業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新任董事蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事長，專注在不動產相關事業領域，持續推進多角化經營，跨足健康管理與觀光商旅，精進多元穩定獲利模式，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

國泰金今天也改選2名新任獨立董事郭政弘與王煒。國泰金指出，郭政弘曾任勤業眾信事務所總裁及董事長、王煒為中磊電子董事長暨執行長，兩人分別在財會及科技領域擁有專業背景與實務經驗，將為董事會注入多元與獨立性視角，提升公司治理。（編輯：潘羿菁）1140613

蔡宗翰
國泰金啟動第三代接班 富邦金蔡明興談兒子3年表現金控超級股東會將登場 5家董事改選成焦點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：