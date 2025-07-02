碩網資訊最快7月下旬掛牌上櫃 生成式AI挹注營運動能

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（中央社記者何秀玲台北2日電）聚焦自然語言處理與對話式AI應用領域的碩網資訊，預計7月下旬掛牌上櫃，碩網總經理邱仁鈿今天表示，市場持續向上，生成式AI客戶有望持續增加，加上海外市場以日本成長最強勁，未來計畫將進軍東協國家，今年營運有機會比去年成長。

今天碩網資訊舉辦媒體交流會。碩網資訊主要法人股東中，威盛集團為最大外部股東，總計持股40%。碩網資訊去年營收約新台幣3.33億元，年增64.96%，稅後純益為5767萬元，每股純益（EPS）為2.01元，近3年營收與獲利皆成長。因能銜接各家大型語言模型與企業內部系統，與微軟、谷歌、亞馬遜等國際科技公司皆有合作關係。

邱仁鈿表示，2023年隨著生成式AI技術崛起，碩網推出「GenAI Admin Portal」生成式AI應用管理平台，為目前成長最快主力產品，去年是營收主力，營收比重從4%跳升至49%，今年可望再創佳績。

他提到，政府近年推動的「百工百業用AI」政策持續發酵，碩網在金融、製造、公用事業、零售、生技醫療與政府部門等已囊括多家指標龍頭客戶，建立成功案例。

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海外市場為碩網另一成長主軸。邱仁鈿表示，透過在對話式AI領域與微軟等國際大廠共同建立指標企業成功案例，掌握AI技術，獲得多家日本合作夥伴青睞，已累積逾30家客戶。去年日本營收營收比重從7%上升至35%，考量碩網品牌知名度已於日本市場增加，合作夥伴暨大股東伊藤忠集團也針對生成式AI成立專職小組大力推廣碩網產品。

邱仁鈿說，今年日本市場將是成長動能之一，未來也希望能進軍東協市場。（編輯：潘羿菁）1140702