顧可飛膠囊塑化劑超標 立委要求衛福部徹查

（中央社記者劉冠廷台北19日電）顧可飛植物性DHA藻油膠囊先前被驗出塑化劑超標，時代力量立委黃國昌今天要求衛生福利部嚴肅面對並徹查，在一個月內向民眾說明。衛福部長陳時中承諾，會在一個月內提出解決方向。

黃國昌今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢，針對先前爆發的顧可飛植物性DHA藻油膠囊塑化劑超標事件，詢問衛福部做了什麼處置。列席備詢的食藥署署長吳秀梅說，顧可飛進口有6個批號，總計有4個批號下架，共計1萬914瓶，目前已銷毀的有4840瓶。

黃國昌追問，從過去到現在，究竟有多少罐已被消費者吃下肚，但列席的衛福部官員無法給予答案。黃國昌說，他不在乎下架了幾瓶，出了問題本來就應該要下架。

黃國昌又說，衛福部除了要求問題產品下架外毫無作為，他要求陳時中能夠承諾，一定嚴肅面對、進行調查，該裁罰就裁罰，如果要幫消費者提起團體訴訟，就把窗口建立起來，不要說空話。

對此，陳時中表示會進行研議。黃國昌接著要求陳時中一個月內召開記者會，告訴消費者們、受害的媽媽們，衛福部打算要怎麼處理，不要逼這些求助無門的消費者自行組織起來到行政院陳抗，到時候場面更難看。

陳時中承諾，衛福部一個月內會提出一個方向出來；但黃國昌仍不滿意，他說，自己要的不是解決方向，而是具體的解決方案，他現在是善意的提醒衛福部，這些受害的消費者已快受不了，抱怨不知道政府在幹什麼。（編輯：李信寬）1071219