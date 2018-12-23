正面迎戰失智 9旬老翁智力剩7歲拿碩士[影]

影片來源：天主教失智老人基金會 YouTube頻道

（中央社記者陳偉婷台北23日電）91歲林添發17年前失智，智力退化僅剩7歲，但他正面迎戰，每天參加活動甚至求學，今年拿到碩士學位。另一名病友劉仁海則說，失智就像感冒，要和平共處，同病相憐者別害怕。

天主教失智老人基金會近期推出3支「與失智共舞」影片，講述失智症者林添發、白婉芝和劉仁海的生命故事。看他們及家屬一路從確診的徬徨無助到接受、面對並積極治療，雖然失智卻從不失志，活出令人讚嘆感動的人生。

林添發在70多歲時被確診失智症，他的媳婦楊春茶分享，當時林添發出門總會忘東忘西、一下子忘記戴帽子，一會兒又忘記拿資料，來來回回走好幾趟。想打電話給朋友也打不出去，每每按了3碼就停頓。

家人發現不對勁，帶林添發就醫，就確診失智，且智力已退化到僅剩7歲。

林添發說，面對這種狀況「要我怎麼辦？」他還記得小時候唸日語，還記得怎麼說，決定靠教社區老人日語來復健，每天備課也動腦。加上運動，他早上起床就去打太極拳，沒打拳就在家門口前散步半小時，盡量參與活動，慢慢恢復生活的功能。

想幫助人也是林添發的動力，他17年前幫助弘道老人基金會成立嘉義大林三和社區照顧關懷據點，關懷獨居長輩，也到學校求學，今年更拿到碩士學位。

楊春茶說，林添發給人的感覺是「根本沒失智」，只是忘東忘西，因為他一直堅毅向前，從未因生病停止，家人也會被帶動。看過很多失智家庭面對衝擊會緊張，但「病人要好，家屬必須放下」，很多時候都是家屬放不下。

影片來源：天主教失智老人基金會 YouTube頻道

今年70歲的劉仁海則是在5年前失智。當時他載太太到醫院，想找停車位，明明停車場就在不遠處，他卻繞了4、5個小時還找不到地方，搞得滿身大汗、神情緊張。就醫檢查，就發現罹患失智症。

劉仁海的太太楊菊鳳說，剛開始聽到這個疾病，心情很緊張，加上生活有了重大改變，如劉仁海同一個問題要問好幾次，「今天幾號？」「星期幾？」且常常迷路、找不到路回家，「當時完全不能接受」。

楊菊鳳說，後來參加很多活動，緩解了夫妻緊張的關係，劉仁海把生活弄得很充實，一直不斷用腦想事情，也愈來愈進步。

劉仁海已經退休，閒暇之餘就會旅遊，也參加很多團體活動。他說：「我知道我有病，但沒有讓生活縮減，有能力還要成為別人的祝福。」與失智共存5年，覺得失智就跟感冒一樣，會有一些症狀，「同病相憐的人不用害怕啦！」

影片來源：天主教失智老人基金會 YouTube頻道

另一名失智症者白婉芝過去是老師，曾得到師鐸獎，剛開始確診失智時很難接受，自我封閉了半年。但她明白要照顧自己的身體就必須轉念，祈求上天給她勇氣面對。她開始注意飲食、規律運動，且走出家門。

白婉芝的支持力量是一群好姊妹，彼此互相關心、提醒，且讓她不鬱卒，更有力量面對生活的轉變。

「失智不是傳染病，也沒有什麼可怕。」白婉芝說，就像生老病死，要走過這條路，事情忘記就忘記了，走出來才能不退化。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄說，親友的良性互動對患者非常重要，可協助患者在病程輕度即積極介入生活型態改變，可有效改善症狀，情緒穩定，讓失智者生活從以往的悲情看到另一種生命曙光。（編輯：陳清芳）1071223