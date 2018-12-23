失智症去標籤化 台日交流推社區照護

（中央社記者楊思瑞台南23日電）奇美醫學中心今天舉辦失智症暨長期照護發展國際研討會，日本實務界專家來台交流。與會的衛生福利部長期照顧司副司長長周道君說，結合在宅醫療與社區照護有助推動失智症去標籤化。

今天的研討會除了安排周道君就台灣長期照顧發展及未來展望進行演講，並由來自日本的醫療法人社團悠翔會理事長兼診療部長佐佐木淳、日本葵照護會長加藤忠相兩名專家分享日本的實務執行情況。

加藤忠相表示，日本從2000年開始實施介護保險法，主要是希望長者們能以現有能力回饋社會。18年來發現，要讓長者們有健康的壽命，才是推動醫療保險及長照保險最大的幸福。

他說，很多人覺得這方面日本的發展比較快，應該要向日本學習。但他來看過台灣的一些案例與做法後，反而覺得有更多事情要向台灣學習。

奇美醫學中心老年醫學科主蔡岡廷表示，日本近年來對失智症照護的的做法，是讓病患繼續維持原來的社區生活；由醫師以外診方式把醫療服務及藥品帶到家裡，希望延緩病情惡化。據日本醫界統計，這種方式所花費的醫療資源，約為病患進入急性期後住院的1/10至1/15。

周道君受訪時表示，台灣在進入長照2.0政策之後也將許多資源導入社區，也希望國人對失智症有更多了解並去標籤化，避免以往被稱為「老人痴呆症」的誤解。未來透過在宅醫療與讓病患維持與社會互動的照護方式，希望能讓更多個案獲得妥適照顧。（編輯：陳清芳）1071223