亞培2結塊產品送驗 結果最快1月7日出爐

（中央社記者張茗喧台北24日電）繼亞培安素6款鐵罐產品爆發臭酸、結塊事件，近日再傳2款塑膠瓶裝產品也有結塊問題。食藥署今天表示，北市衛生局21日已抽驗同批號商品，檢驗結果最快民國108年1月7日出爐。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間透過新聞稿指出，近日有媒體接獲消費者投訴「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」產品，疑似出現塊狀沉澱物事件。

食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，台北市衛生局21日已抽驗出現結塊問題的亞培安素同批號產品，2款產品各抽4瓶，將檢驗性狀確認質地是否正常、有無異味，另將進行微生物檢驗，檢驗結果最快明年1月7日出爐，如發現違反食安法規定將依法處辦。

魏任廷說，由於亞培安素產品均為原裝進口，台北市衛生局已要求亞培公司26日以前，說明出貨給網路購物業者以後相關的品質管理、配送流程、庫存管理規定，屆時也將提供過去接獲的客訴事件資料。

魏任廷指出，亞培安素等6款鐵罐產品今年9月間爆出有結塊問題，經調查發現是鐵罐裝產品以高溫、高壓密封後，必須以冷卻水降溫，避免影響營養成分，但過程中有冷卻水滲入產品，才會導致產品結塊變質。

不過，這次爆出結塊問題的2款產品都是塑膠瓶，兩案是否有關，魏任廷坦言，仍有待進一步確認。

食藥署呼籲，業者如發現產品有危害衛生安全疑慮時，須依食安法規定主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。

消費者如對於相關產品有疑慮，可撥打該公司消費者服務電話，也可通報所在地衛生局或食藥署食安專線1919。（編輯：卞金峰）1071224