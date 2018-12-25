老菸槍罹肺阻塞不自知 爬山呼吸衰竭險丟命

（中央社記者張茗喧台北25日電）今年58歲的王先生吸菸超過40年，即便咳不停也不願戒菸，直到日前和家人出遊登山，才走了十幾階就喘到不行，最後因呼吸困難昏倒，緊急就醫發現罹患「肺阻塞」，這才決心戒菸。

衛生福利部國民健康署、台灣胸腔暨重症加護醫學會今天舉辦肺阻塞衛教記者會。

台大醫院內科部副主任王鶴健表示，「肺阻塞」是慢性呼吸道發炎引起的呼吸道阻塞疾病，常見症狀為咳、痰、悶、喘，多數患者一開始可能無警覺意識，認為只是感冒而延誤就醫，直到發作時出現呼吸困難症狀，就像只用一根細吸管呼吸，早已錯過黃金治療期。

彰化基督教醫院醫療長林慶雄指出，根據2016年人口數推估，全台約有88萬人罹患肺阻塞，卻僅有2%就診率，分析造成此現象主要原因就是對肺阻塞認知不足，以致無法早期警覺、就醫。

王鶴健建議，除了吸菸者是肺阻塞高風險族群，長期暴露有害氣體或微粒且出現類似症狀超過2週以上，也應盡快就醫檢查。

為了讓肺阻塞篩檢更加生活化，台灣胸腔暨重症加護醫學會推出「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，讓民眾可以隨時隨地利用爬樓梯來檢視自己的肺活量。

如果1分鐘內，能登階50階以上，則代表肺功能相當不錯，屬於肺阻塞低風險族群；如果能登階30至50階，屬於中重度風險族群，需多留意自身肺功能；不過，如果1分鐘內登階未達30階，就屬於肺阻塞高風險族群，民眾需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰的症狀，盡速就醫檢查。（編輯：黃于）1071225