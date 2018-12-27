警專184名學生類流感 全校停課放假共6天

（中央社記者黃麗芸台北27日電）台灣警專因校內184名學生有類流感症狀，為徹底掌控疫情，疾管署建議採取預防性隔離措施，校方開會決定今、明兩天全校停課，由於緊接著就是元旦4天連假，等於全校放假6天。

台灣警察專科學校警專今天發布新聞稿表示，校內4500餘名學生平日都是團體住校進行教育訓練，但因近日氣溫驟降、學校又鄰近山區潮溼，有學生自17日起就陸續因感冒症狀到醫務室及鄰近醫院就醫。

根據警專統計至昨晚6時資料顯示，全校發生類流感症狀或確診流感已有184人，沒有人住院。這個年齡層並非公費流感接種對象，據校方了解，少部分學生有自費接種流感疫苗。

警專表示，由於罹病人數與日俱增，為確保學生健康，經詢問疾病管制署及台北市文山健康中心後，認為學生團體住宿特性易使流感快速傳染蔓延，為徹底掌控疫情，建議學校採取預防性隔離措施。

為確保受訓學生健康，且考量期末考試將屆，適逢元旦4天連續假期，警專表示，基於尊重專業防疫專家意見，並參照「因應新型流感高級中等以下學校、幼稚園、補習班及托育機構學校開學後防治及停課建議」，經召開校安會議後決議，27日、28日全校停課。

警專說，希望藉此讓學生返家實施6天預防性隔離，以及自主健康管理，同時全校也展開消毒作業，防止病毒傳染。（編輯：陳清芳）1071227