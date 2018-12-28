醫憂幼童流感重症增 疾管署籲安心打疫苗

（中央社記者張茗喧台北28日電）林口長庚兒童感染科教授級主治醫師邱政洵今天表示，最近觀察流感升溫，疫苗卻一再出包，擔心幼童流感併發重症個案將增加；疾管署說，醫護人員把關嚴謹，民眾可安心施打疫苗。

邱政洵受訪表示，疫苗廠應有特定機器或品質管制機制，專門篩掉不良品，今年不知什麼原因使篩選機制失常。

不過，邱政洵說，即使有這些事件，疫苗應仍是安全，不致影響疫苗作用及病人安全，加上衛生單位接種前會檢查再檢查，呼籲父母「還是要帶孩子打疫苗」。

邱政洵根據臨床觀察，最近流感疫情有升溫傾向；邱政洵說，近日遇到一家5口都沒打疫苗，3兄妹、媽媽全中鏢，2名哥哥高燒不退、妹妹併發重症感染肺炎，孩子一住院家長就得就請假照顧，對社會影響相當大；另外，有幼童因流感併發腦炎，出現神智不清等症狀，所幸發現得早，病情才穩定下來。

邱政洵表示，流感和一般感冒不同，成人可能先出現發燒、全身痠痛症狀，接下來才會出現流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，但孩子肌肉痠痛、身體不適不見得會告訴父母，直到發燒、出現呼吸道症狀才發現，建議孩子一旦活動力不好、哭鬧不安，就應儘速就醫。

跨年夜將近，邱政洵呼籲家長，避免帶孩子到公眾場所；如果真的要出去，一定要戴口罩、保暖與多洗手，避免流感。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥受訪表示，目前發生的疫苗變色、異物等瑕疵事件，大多是醫護人員施打前仔細查看發現，目前觀察到的都是和針劑材質有關，不影響針劑內容物，也沒細菌汙染，且一旦發現瑕疵疫苗，同批號都將全數停用，民眾可安心施打。

他說，這次流感季併發重症患者中，9成以上沒接種流感疫苗，目前0.5mL成人劑型仍有3萬劑、0.25mL幼童劑型約3.6萬劑，建議符合公費對象儘速施打，如果出現類流感症狀也應儘速就醫，避免傳染給家人。

今年公費流感疫苗問題不斷，開打不到2週就發現一支賽諾菲流感疫苗變色，時隔幾日，賽諾菲的疫苗再被發現白色懸浮物和黑色顆粒；經藥廠調查，變色疫苗是碳化的膠塞所致，白色懸浮物是包裝材料，黑色顆粒也與膠塞有關，可能是膠塞上的顆粒沒清洗完全。

此外，疾管署昨天宣布，賽諾菲藥廠一劑0.25mL公費流感疫苗有黑點異物，這批號已用掉14.5萬劑，目前回報約剩1.2萬劑已停用。（編輯：李明宗）1071228