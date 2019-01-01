一年24人喪命 李斯特菌症居奪命傳染病第5名

近年國際間發生多起因食用遭李斯特菌污染的沙拉、即食肉品如香腸、熱狗或哈密瓜等食品造成的群聚疫情，李斯特菌症在2018年1月列為法定傳染病，短短一年，已有24人死亡，成傳染病死亡人數排行榜第五名。圖為生菜沙拉示意圖。中央社記者陳偉婷攝 108年1月1日

（中央社記者陳偉婷台北1日電）李斯特菌症在2018年1月列為法定傳染病，短短一年，已成傳染病死亡人數排行榜第5位，感染的163人中，有24人死亡，多數是老人和免疫力不全者；若孕婦感染，則會釀死胎或早產。

近年國際間發生多起因食用遭李斯特菌污染的沙拉、即食肉品如香腸、熱狗或哈密瓜等食品造成的群聚疫情，在美國、加拿大、澳洲等國家，李斯特菌症都是法定傳染病監測項目。但台灣在2018年前，並未監測此傳染病。

衛生福利部疾病管制署利用和醫療院所合作的實驗室傳染病自動通報系統後發現，李斯特菌症已造成一定程度的疾病負擔。從2014年9月至2016年6月，收集到109例李斯特菌感染病例，含2例經疫調為母子垂直感染。依年齡層分析，以65歲以上個案最多。

台灣從2018年元月起將李斯特菌症列入法定傳染病監測。根據疾管署統計，截自2018年12月29日，共有163人感染李斯特菌症，其中有24人死亡。在奪命人數傳染病的排行榜中，名列第5。前4名分別是結核病、流感重症、HIV/AIDS及侵襲性肺炎鏈球菌感染。

疾管署防疫醫師陳婉青接受中央社記者採訪時表示，李斯特菌廣布在環境中，如土壤、水等，此菌也可存活於多種不同的環境條件，在攝氏4度條件下仍可持續生長繁殖，且對乾燥、高溫、酸性環境、鹽及酒精具耐受性，需達72度以上才可殺死。

陳婉青說，人類如生食蔬果或未經充分加熱的即食性食品，就可能感染李斯特菌。感染後疾病嚴重程度視免疫力而定，免疫力正常者不易受感染或僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀；但對年長者、免疫力低下族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，可能敗血症、腦膜炎等，死亡率約2至3成。

孕婦容易感染李斯特菌主要與懷孕造成免疫系統改變有關，陳婉青說，過去一年感染李斯特菌個案中，孕婦不到一成，且染病的孕婦約有3成沒有症狀。但若在懷孕早期時感染，可能會造成死胎、流產；若在孕程晚期感染，可能造成早產、新生兒感染，但預後會比較好。

預防李斯特菌症，陳婉青建議，高風險族群（如孕婦、免疫力低下者）應避免食用即食肉類加工品、剩菜及生菜沙拉等，或於食用前充分加熱。因李斯特菌在低溫也能生存，應格外注意冰箱冷藏溫度且定期清潔。（編輯：管中維）1080101