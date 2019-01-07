南投抽驗年節食品 豆皮結麵線不合格

南投縣政府衛生局抽驗年節應景食品，第一波稽查共抽驗56件，其中一件豆皮結驗出過氧化氫陽性，已責令販賣業者立即下架不得販售。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年1月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投縣政府衛生局抽驗年節應景食品，一件豆皮結驗出俗稱雙氧水的過氧化氫陽性、一件麵線檢出苯甲酸防腐劑，這兩項添加物都為不得檢出。不合格產品已要求業者下架禁賣。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，接近農曆春節，為確保民眾飲食安全，針對傳統市場及超市等販售場所，進行市售年節食品抽驗，包括散裝麵線、豆類製品、脫水蔬菜、水產乾製品、糖果、休閒食品、蜜餞等應景年節食品，第一波稽查共抽驗56件產品。

衛生局指出，檢驗項目為防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、甜味劑、色素等，其中一件草屯素食業者販售的「豆皮結」檢出過氧化氫陽性，名間鄉南雅村市場前菜販賣的「15元麵線」檢出苯甲酸防腐劑，兩件標準都為不得檢出，分別移請源頭產地台中市、彰化縣處置。

衛生局表示，抽驗不合格產品已責令販賣業者立即下架不得販售，經查不合格產品來自外縣市，依源頭管理移請所轄縣市衛生局處辦理，年節前將再公布第二波應景食品抽驗結果，把關民眾食安。

衛生局說明，過氧化氫俗稱雙氧水，消費者若長期食用殘留過氧化氫食物可能引起頭痛、嘔吐等不適，呼籲豆皮、豆干等豆類加工製品業者應注重製程衛生、作業人員衛生，正確使用食品添加物，才能確保消費者安全，並請民眾選購時多注意食品外觀及味道。（編輯：翁翠萍）1080107