白內障求診增2成 醫師：可選飛秒雷射手術治療

新竹馬偕紀念醫院統計，近年來40歲至60歲民眾，因白內障至醫院求診病患約增加2成。眼科主任蔡裕棋（左）指出，目前治療白內障的最新手術為飛秒雷射。（新竹馬偕醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹馬偕紀念醫院統計，近年來40歲至60歲民眾，因白內障至醫院求診病患約增加2成。眼科主任蔡裕棋表示，目前白內障的最佳治療還是手術，飛秒白內障雷射手術是新選擇。

「看東西都覺得有點模糊，好像有一層霧玻璃在眼前」，蔡裕棋說，年長者病患最常反應為視力模糊、眼睛看不清楚，甚至形容眼睛裡如有一層霧玻璃檔住而影響視力，診斷後為白內障，治療方式需靠手術才能完全康復。

蔡裕棋表示，白內障是老化的必經過程，人類從一出生起水晶體就逐漸慢慢老化，當水晶體彈性度下降伴隨而來為老花現象；水晶體因顏色變為混濁，光線無法穿透、影像無法清晰聚焦於視網膜上。

蔡裕棋說，目前治療白內障的最新手術為飛秒雷射，跟一般手術相比有兩大優點，包括雷射撕囊定位精準，有助人工水晶體居中放置，以及使用雷射方式切割晶體，減少超音波乳化時間避免破壞旁邊組織，特別是眼角膜。

蔡裕棋表示，水晶體包覆在囊袋裡，要先打開囊袋才能進行手術，透過雷射定位可以取代傳統人工前囊切開術，提高人工水晶體放置的穩定度；在超音波乳化過程中釋放的熱能恐傷到眼角膜，使用飛秒雷射可以縮短及降低熱能帶來的熱傷害。

蔡裕棋說，高度近視會促使白內障的好發率提高，眼睛老花則為白內障的初期預兆，水晶體在老化的過程中會逐漸失去彈性，但仍呈現透明狀，此時病人最直接的感受就是疲勞以及無法看清近距離物品，有這些狀況都應注意。（編輯：方沛清）1080112