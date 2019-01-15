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巴西科學家證實 體能活動可抑制阿茲海默症

最新更新：2019/01/15 11:44
巴西研究人員證實體能活動的積極效果，顯示定期運動的機制是預防和治療阿茲海默症的好方法。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
巴西研究人員證實體能活動的積極效果，顯示定期運動的機制是預防和治療阿茲海默症的好方法。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西科學家在科學雜誌「自然醫學」網路版發表一篇研究分析論文指出，體能活動可以改善記憶力，甚至幫助恢復因疾病而失去的記憶。

體能活動已經被醫學界承認是治療心肌梗塞、中風、抑鬱症和癌症的天然藥物，現在則出現了對大腦有好處的證據，特別是抑制阿茲海默症的記憶喪失和認知能力下降。

巴西研究人員證實體能活動的積極效果，顯示定期運動的機制是預防和治療阿茲海默症的好方法。

里約熱內盧聯邦大學研究小組在科學雜誌「自然醫學」（Nature Medicine）網路版發表一篇研究分析論文指出，在體能活動過程中肌肉釋放的鳶尾素（irisin）荷爾蒙，可以保護大腦，並恢復隨著阿茲海默症發展所失去的記憶。

巴西研究員的發現使得阿茲海默症臨床治療領域看到新希望。

目前的醫學還沒有針對阿茲海默症的治癒方法，具體的診斷檢查或完善的預防計畫因如同大多數神經退化性疾病，它的起源和演變有複雜原因，以現有的醫療資源很難確認。

雖然如此，但隨著人口老化，迫切需要找到和阿茲海默症相關的有效預防和治療方法。目前全世界約有3500萬人患有阿茲海默症，巴西有100萬人。估計至2050年，全球將有約1億3500萬人患有阿茲海默症，成為嚴重的公共衛生問題。

鳶尾素由美國哈佛大學生物學家史匹格曼（Bruce Spiegelman）發現，是一種可以靠運動產生的激素，增加脂肪燃燒。

鳶尾素的發現啟發了巴西科學家研究這種荷爾蒙在大腦中的作用，經過7年的試驗研究，包括使用實驗室老鼠、從死亡患者中提取大腦樣本，以及從阿茲海默症患者身上採集的腦脊液。科學家得到的重要的結論：運動直接刺激鳶尾素在大腦中產生，保留了神經元之間，或神經元與肌細胞、腺體之間通信的特異性接頭突觸，它又被稱為神經肌肉接頭（neuromuscular junction）。

研究員之一費瑞拉（Sergio Ferreira）解說，除此之外，鳶尾素還會引起對記憶很重要的神經元內的化學反應，所有這些功能都會保護大腦不受資訊學習和存儲能力喪失的影響，甚至恢復已經失去的記憶。

這些資料可以支援創建預防阿茲海默症的方法，研究人員的下一步是更佳瞭解鳶尾素在大腦中的作用，之後還有實驗室研究步驟等，仍還有很長的路要走。

然而，運動可以預防和延緩阿茲海默症的資訊，已經可以起到鼓勵作用。研究員指出，每天至少步行20分鐘，就是一個好的開始。（編輯：陳惠珍）1080115

刊登在自然醫學的研究：
Exercise-linked FNDC5/irisin rescues synaptic plasticity and memory defects in Alzheimer’s models
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