2例境外移入 男遊越南菲律賓染麻疹

（中央社記者陳偉婷台北16日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，國內新增2例境外移入麻疹個案，都是北部30餘歲男性，分別去越南、菲律賓旅遊，返國後陸續發病。目前有超過300名接觸者須持續追蹤。

這2名北部30多歲男性（下稱案1、案2），2018年12月下旬曾各別前往越南及菲律賓旅遊，返國後分別於今年1月7日及8日發病，並於11日出疹，16日檢驗確診。目前案1在家休養、案2住院治療中。

疾管署副署長羅一鈞下午表示，衛生單位已掌握案1接觸者118人，他在1月12日晚上在桃園市中壢區「皇帝嶺餐廳」用餐、參加尾牙活動，已將他周圍的桌次列為追蹤，並希望公司通知所有員工注意，有沒有出現疑似症狀；至於案2也有216名接觸者，但現在2案都沒發現有疑似症狀者，將持續追蹤監測至2月2日。

2名個案可傳染期間均有公共場所活動史，包含1月7日晚上7時30分新北市板橋區六必居潮州一品沙鍋粥（民權店）用餐、1月11日晚上6時30分新北市板橋區綠食代素食消費、1月12日晚上在桃園市中壢區「皇帝嶺餐廳」用餐。

羅一鈞指出，曾於上述時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫。

國內今年累計2例麻疹病例，均為境外移入；2015至2019年累計91例麻疹病例，其中33例為境外移入，感染國家以中國大陸（9例）為多，其餘多為鄰近亞洲國家；另58例為國內感染。

菲律賓去年截至11月累計約17300例，為2017年同期的4.7倍；越南去年12月疫情上升，該國去年累計超過2000例，為2017年10倍以上，其中胡志明市今年第1週已累計60例。

羅一鈞說，目前為麻疹好發季節，提醒民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（特別是1981年以後出生的成人），近期如計畫前往麻疹流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。（編輯：黃于）1080116