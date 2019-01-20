長照機構易生傳染病群聚 醫籲提升預防觀念

（中央社記者陳偉婷台北20日電）長照機構感染控制問題值得關注，感染科醫師李聰明今天說，國內研究發現，2007至2013年間共1799件機構感染群突發，其中近1/3發生在長照機構，可能跟機構感控觀念差有關。

台灣長期照顧感染預防暨控制學會舉行「台灣長期照顧機構感染預防暨控制：過去、現在、與未來」學術研討會。理事長李聰明表示，長照政策強調在地老化，但仍有些長者入住機構，機構的醫療照護、日常生活自力支援政策或感染預防暨控制方面，都應受國家長照政策及法規所規範。

李聰明說，感染的預防和控制尤應受到重視，臨床上常接觸機構來的長者，頻繁感染，且細菌抗藥性很強，成傳染病防治隱憂。國內研究也發現，從2007年至2013年間，機構的感染群突發（同時間很多人感染）共1799件，有近1/3都發生在長照機構。

推究原因，李聰明表示，年長者可能抵抗力較差，且同時都有2至3種慢性病，加上機構經營者或工作人員缺乏感染預防和控制觀念，當有一人感染傳染病，就很容易散播出去。

根據統計，發生在長照機構的群突發事件以上呼吸道疾病，如感冒、流感居多，約占2/3，另1/3則是腸胃道疾病，如腹瀉。

李聰明表示，預防上呼吸道或急性腸胃疾病其實很簡單，做好手部清潔、注意咳嗽禮節、生病戴口罩及做好隔離即可，但常被機構人員忽視。他也曾處理過一起機構肺結核的群聚事件，因肺結核潛伏期長，該機構陸續都有人發病，最後機構經營者受不了，只好關門。

李聰明說，感染議題應該重視預防，未來學會將努力向長照機構推廣感染預防控制的觀念，也鼓勵機構應和鄰近的醫療院所合作，讓鄰近的醫師可以協助衛教、照顧老人家，可降低疾病發生。（編輯：黃于）1080120