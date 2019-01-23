大笑倒垃圾都漏尿 中年婦尿失禁別羞可治療

（中央社記者陳偉婷台北23日電）53歲張女士常在倒垃圾、打噴嚏、大笑時漏尿，晚上也常因有頻尿感而起床睡不好，且每天怕漏尿要穿紙尿褲，悶熱又導致反覆感染。診斷發現陰道壁萎縮導致尿失禁。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師黃文貞今天表示，許多中年婦女有漏尿問題卻因啟齒而未就醫，造成反覆感染，飽受身心雙重傷害，無法正常社交生活。

53歲停經張女士已生2個小孩，常在倒垃圾、提重物、打噴嚏、大笑時，尿液都會不自主的漏出，晚上常需起床上廁所而睡不好。外出活動時也動不動就要找廁所，每天用衛生棉還是怕褲子溼掉讓別人聞到異味而改穿紙尿褲，因悶熱導致陰部反覆感染發癢，只能減少外出逛街和旅遊行程，變得很不快樂。

經黃文貞檢查發現，張女士有陰道壁萎縮現象，施行手術後，張女士終於不必為尿失禁所苦。

黃文貞說，尿失禁首先要區分是急性或長期性（持續3個月以上）。急性期的漏尿若出現頻尿、解尿疼痛、尿量減少，常常是跟下泌尿道感染有關。長期性的漏尿常見原因是壓力性尿失禁、膀胱過動症。

壓力性尿失禁是骨盆器官支撐能力缺乏，尤其是發生於腹壓上升時（如咳嗽、打噴嚏、跑步）。膀胱過動症是膀胱逼尿肌不穩定，導致尿道控制能力降低，有尿急迫感。長期性的漏尿常常跟生產或停經後的骨盆機能障礙有關。

黃文貞表示，急性尿失禁需驗尿找出感染原因，服用適合的抗生素治療。長期性尿失禁的患者，如膀胱過動症大多都能以藥物與膀胱自我訓練獲得改善。

至於更年期婦女最常見的壓力性尿失禁，醫師會視漏尿多寡、頻率，與對患者生活品質的困擾，必要時以問卷來評估判斷漏尿的嚴重程度，再安排骨盆檢查、尿動力學等檢查，若為輕微的漏尿可藉由持續的凱格爾運動獲得症狀的控制，嚴重漏尿患者，生活品質受到顯著影響，可考慮手術治療。

黃文貞說，許多婦女遇到漏尿問題，常因羞於啟齒而排斥就醫，但其實大多數壓力性尿失禁，都可以治療。建議有漏尿症狀的女性，不要過度運動、用力及憋尿。應就醫與醫師溝通、尋求適切治療，以免導致其他併發症。（編輯：張芷瑄）1080123