過年親友開心聚會 聊到年終獎金最尷尬

（中央社記者邱柏勝台北24日電）春節將屆，上班族雖期待放假，但也擔心與親戚互動。根據yes123求職網調查，上班族年節拜訪親友，最怕被問年終獎金與薪水；而「何時結婚」、「有無對象」等問題，也讓人尷尬。

yes123求職網今天公布「上班族過年計畫與連假商機調查」，調查顯示，上班族年節與家人、親戚聚會，最怕被問到的5大難題，包含「年終獎金幾個月啊？」（40.2%）、「現在薪水多少啊？夠用嗎？」（38.6%）、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」（36.5%），以及「打算什麼時候結婚？」（33.8%）、「有沒有正在交往的對象啊？」（30.1%）。

其餘令人「害怕」又「尷尬」的提問，還有「買房子了沒？買車了沒？」（27.6%）、「打算什麼時候生小孩？」（26.3%）、「工作穩不穩定？老闆人好不好？」（25.1%），以及「要不要幫介紹男女朋友？」（22.1%）、「工作太忙，變胖（瘦）了啊？」（18.7%）。

此外，每逢過年，上班族都必須準備「包紅包」或送禮的預算。但根據yes123求職網的調查發現，雖有8成8企業會發放年終獎金，但仍有6成上班族透露，農曆年前仍有手頭緊的情況。為解決過年資金短缺窘境，上班族主要會透過「打工賺錢」（70.7%）、「向父母長輩借錢」（44.3%）、「向銀行信用貸款」（34.1%），以及「向同事借錢」（29.2%）、「向公司預支薪水」（21.3%）。

yes123求職網楊宗斌提醒上班族，無論是發紅包或是送禮，凡事「量力而為」。且若過去一年職場不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，對此他提醒父母親與長輩，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力，對於未來職涯或婚姻規劃，盡量「以鼓勵代替責備」，或者「以建議代替命令」。畢竟在這一年一度難得的團圓時刻，比起在意加薪幅度、年終獎金多寡，親情與友情，其實更是無價。

楊宗斌也呼籲企業主多體恤年節期間勞工的開銷，盡可能提前發放完整一個月的薪資；更棒的「佛心老闆」、「幸福企業」，甚至與年終獎金同一天入帳，針對有返鄉需求的員工，鼓勵「不扣薪」提早下班去搭車、搭機。除了屬急件的公務外，也不鼓勵員工年節到公司加班，好好利用9天連假，享受天倫之樂或是充分休息，年後再出發。

此「上班族過年計畫與連假商機調查」，是由yes123求職網於1月9日到1月18日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員，有效問卷共1108份，信心水準為95%，誤差值為正負2.94個百分點。至於企業部分，有效問卷共816份，信心水準為95%，誤差值為正負3.43個百分點。（編輯：鄭雪文）1080124