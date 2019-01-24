新生兒太輕太重都不好 醫：糖尿病風險高2.5倍

（中央社記者張茗喧台北24日電）國內最新研究發現，足月新生兒出生體重低於2500公克或高於4000公克，未來罹患糖尿病風險都比一般嬰兒高2.5倍，孕婦血糖控制不佳或有特定基因遺傳，都是可能關鍵。

台大醫院內科部教授莊立民今天在記者會中公布這項研究成果，他分析台灣出生登錄系統的資料庫，發現足月生產的嬰兒體重太輕、太重，都會增加該嬰兒長大成人以後，罹患糖尿病的風險增加2.5倍。

莊立民說，出生體重低於2500公克以下的足月生產嬰兒，發生高血壓、胰島細胞功能異常以及糖尿病的風險都比正常體重的嬰兒來得高，有可能是基因影響，也可能是父母擔心孩子太瘦弱，拚命進補趕進度，結果補過頭反而過胖，目前並沒有有效降低風險的辦法。

至於出生體重大於4000公克的嬰兒，很可能是媽媽在懷孕過程中血糖控制不佳，導致嬰兒攝取到過多葡萄糖，增加肥胖、胰島素阻抗及糖尿病的風險，但只要適時控制體重，還是可以降低罹患糖尿病的風險。

莊立民說，想避免孩子過胖，2到6歲是關鍵時期，過去研究發現，3歲就胖的孩子，長大以後肥胖機會更高，罹患糖尿病的風險也就更高，因此孩子青春期以前務必好好控制體重。

此外，國外研究也發現，因肥胖導致的糖尿病者只要接受飲食治療，減重約15公斤，就有近一半能緩解糖尿病，不用吃藥也能維持血糖正常。（編輯：李錫璋）1080124