心肌梗塞年輕化 中壯年送急診者近十年增8成

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中慈濟醫院今天表示，衛福部統計近十年35歲到54歲的急診就診人口中，心肌梗塞發生率增加近8成，醫院1個月連續收治3位24至35歲急性心肌梗塞患者，心肌梗塞發生年齡往下降。

35歲謝先生胸部悶痛多日，走一下就很喘，檢查發現他冠狀動脈3條有2條已堵塞，膽固醇、糖化血色素、三酸甘油脂都遠高過正常值，醫師表示，若不治療恐猝死或併發心臟衰竭。

台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾指出，謝先生平日忙於經商，應酬抽菸成癮，前年春節前後曾胸部悶痛，本以為還年輕，忍忍就過去，去年11月前後再次胸部悶痛，本打算繼續靠深呼吸忍下去，幸好太太硬拖著他就醫。

謝先生住院抽血檢查發現膽固醇、糖化血色素、三酸甘油脂都遠遠高過正常值，其中，高血脂（膽固醇總量243、三酸甘油脂769）、糖尿病（糖化血色素10.1）、血壓也很高。陳美綾表示，如果一直不治療，最怕猝死或併發心臟衰竭。

慈濟醫院另收治28歲林先生的冠狀動脈右側血管百分百阻塞，發病前沒有任何症狀也無三高病史：24歲湯先生是糖尿病第一型病人，長期追蹤治療4年，他的冠狀動脈左前血管中段阻塞，立即做心導管手術。

陳美綾表示，林先生這類病人要了解家族史，若父母、祖父母輩有年輕發生心肌梗塞病史，就應注意基因遺傳可能性；湯先生糖化血色素指數高於標準值，可見控制血糖不佳，要從病根防治。

陳美綾指出，導致心肌梗塞最主要的危險因子是膽固醇，低密度膽固醇過高會沉積在血管內皮，導致血管慢性發炎，產生粥狀動脈硬化，進而形成血管阻塞。

陳美綾建議，應建立良好生活飲食習慣，也要降低工作壓力、改善睡眠品質，避免吸入細懸浮微粒（PM2.5），已知有膽固醇、血糖或家族病史都是危險因子，即使不到40歲也可以自費篩檢，早就醫可早治療。（編輯：吳佳穎）1080128