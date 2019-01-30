雅加達爆發登革熱疫情 發布特別警戒

（中央社記者周永捷雅加達30日專電）印尼首都雅加達地區爆發登革熱疫情，截至27日，民眾感染登革熱案例增加至613例，雅加達省衛生局已發布非常疫情警戒，將持續至三月。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，光是從22日到27日期間，雅加達地區接獲通報的登革熱感染案例，從430增加至613例，但目前沒有傳出死亡案例。

雅加達衛生局局長維雅斯圖提（Widyastuti）表示，不同於過去幾年，登革熱案例平均出現在雅加達各地，今年登革熱疫情在雅加達南區、西區和東區都出現飆升情形。

到27日為止，雅加達南區出現231起登革熱感染案例，雅加達東區有169起案例，雅加達西區有153起案例。雅加達中區和北區出現的案例相對較少，分別只有23起案例和37起案例。

雅加達衛生局已發布雅加達省進入登革熱「特別疫情警戒期」，將持續至三月為止。

雅加達近郊的德博市（Depok）也出現登革熱疫情，截至25日為止，共接獲314起登革熱感染案例通報，去年同期間只有25例。

雅加達近郊的勿加西（Bekasi）截至28日為止，共接獲75起登革熱感染案例通報，去年同期間只有49例。

雅加達近郊的茂物市（Bogor）這個月共接獲121起登革熱感染案例通報，將近是去年同期42起案例的3倍。

德博市、勿加西和茂物市都未發布特別疫情警戒。

此外，截至23日為止，雅加達近郊的南唐格朗縣（South Tangerang）衛生局接獲至少90起登革熱感染案例通報，和一起民眾因感染登革熱喪生的案例。

南唐格朗縣衛生局疾病防治主管圖魯斯（Tulus Muladiono）表示，衛生局將持續監控疫情，並根據資料決定是否發布特別疫情警戒。（編輯：屈享平）1080130