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航空哩程優惠 調查：玩家最在乎國內消費回饋率

最新更新：2019/01/31 19:32

（中央社記者田裕斌台北31日電）根據金融比較平台Money101調查，針對累積哩程信用卡提供的優惠，累積航空哩程的玩家最在乎的是國內消費回饋率。

國內包含國泰世華銀行、台新銀行、匯豐銀行、花旗銀行、星展銀行、中國信託商銀、新光銀行、美國運通卡等都與航空公司合作推出聯名卡或是飛行卡，不同卡別等級還對應到不同的哩程回饋比率、年費、首刷禮(哩)、機場貴賓室等旅遊相關權益。

根據統計，哩程玩家最在乎的累積哩程信用卡優惠，以國內消費回饋率居冠，有77%認為「非常重要」，約62%也在乎海外消費回饋率，約6成會因為首刷禮可以送哩程而去辦卡。對於信用卡提供的旅遊權益，包括免費使用機場貴賓室、免費機場接送次數及免費機場周邊停車，僅有4成比較看重。

Money101董事總經理周純如建議，民眾若想要透過信用卡累積航空哩程，應考量3件事，包括了解自己的飛行計劃屬於哪個航空聯盟、了解兌換機票所需的哩程數，以及換算每哩取得成本，越低越好；周純如指出，消費者可鎖定預計兌換的機票，擬好集哩策略，才能聰明消費。

根據Money101調查，「哩程玩家」的年齡層主要是30至50歲的青壯年，占了8成，新手當中，30到40歲的Y世代占5成，累積哩程超過3年的老手則是以30到40歲和40到50歲各占45%、42%。

Money101在去年11月針對平均1年至少旅遊1次的網路受訪者調查，共回收4070份有效樣本。（編輯：楊玫寧）1080131

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