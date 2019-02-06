視夾娃娃機為廣大通路 他砸千萬元代理商品

知名的YouTuber、場主含羞草經營2個場、超過50個娃娃機台，他在幾個月前砸下新台幣千萬元，與丹麥廠商簽下代理權，引進高單價電競滑鼠（右），希望透過娃娃機的通路推出，讓專業夾客有更多選擇。中央社記者張新偉攝 108年2月6日

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）無人娃娃機店滿街開，外界普遍認為這個產業即將泡沫化，但知名的YouTuber、場主含羞草反向投資新台幣逾千萬元，並把娃娃機視為最新型的通路。

含羞草在台北、台中兩地，共經營2個場、超過50個娃娃機台，算是規模不小的場主。但他在幾個月前砸下千萬元，與丹麥的廠商簽下代理權，正式引進高單價的電競滑鼠，希望透過娃娃機的通路推出，讓專業夾客有更多的選擇。

含羞草說，要談代理真的不容易，他前前後後談了將近半年，因為電競滑鼠的原包裝並不適合夾娃娃機，因此還要與廠商溝通特製圓形鐵盒，以符合台灣夾娃娃機的生態。

當朋友聽到含羞草砸千萬元簽下代理權，都笑說他瘋了。含羞草說，這份代理合約長達5年，目前僅推出電競滑鼠這一個品項，未來預計還有10項產品會陸續推出，只能說都與電競相關，但無法透露產品的內容。

為什麼願意砸下千萬元爭取代理，含羞草說，出發點還是希望夾娃娃業能夠有新的產品進入，並且維持整個行業能持續的繁榮與發展。他說，全台灣有至少40萬台夾娃娃機，粗估至少有10萬人投入相關產業，產業要能夠持續發展，引進新的產品是必須、也絕對是有商機的。

一般人將夾娃娃機視為毒蛇猛獸，覺得妨礙經濟成長、教壞小孩等，含羞草分析指出，夾娃娃機不過是最新型態的通路，不需要負面看待它。

他指出，一般3C產品能夠在台灣賣到幾千個，或是上萬個，就已經是很好的銷售數字；但這兩年夾娃娃機業火紅的「小海螺」藍芽喇叭，全台灣就賣出超過40萬顆。這是多麼驚人的數字，也是傳統通路絕對賣不到的數字，因此他將夾娃娃機視為通路，如果全台40萬機台能有10萬台放他代理的產品，就成功了。

同業是Youtuber、目前經營16台的台主Stanley說，代理產品要像小海螺一樣熱銷並不容易，代理的產品也可能會踩到地雷，造成囤貨賣不出去的窘境，因此獲利可能不會太高。

他指出，目前夾娃娃界夾取的3C產品，有的價格過1、2個月就大幅滑落，也有價格相當平穩的產品，因為有部分3C產品的業者，會上網主動收購公司所屬的商品，讓這些商品能夠更保值，也維持住這項商品在夾娃娃界的價值與名聲，只是所需要花費的成本不低，一般人很難做得起來。

與朋友一起在台北市一級戰區的西門町、台北車站合資開了兩間店的場主小楊說，含羞草代理的商品，與過去夾客主打的3C產品都是一樣的模式，透過名人炒作，夾客認為有價值後，願意下去打台到社團上販賣，道理是相同的。

小楊說，如果有能力下去做代理，其實也是不錯的點子，因為單一台主想賺錢，會求新求變的找商品，如果有能力拚代理，提供給台主一個好的商品，讓台主、夾客覺得有價值性，也算是一個不錯的操作模式。（編輯：張良知）1080206

無人娃娃機店滿街開，外界普遍認為這個產業即將泡沫化，但知名YouTuber、場主含羞草（左）反向投資新台幣上千萬。他說，出發點還是希望夾娃娃業能有新產品進入，維持整個行業持續繁榮與發展。中央社記者張新偉攝 108年2月6日

無人娃娃機店席捲全台，近兩年來拓展到全台上萬店、超過40萬機台。這股風潮更讓中央銀行總裁楊金龍說出，預計花新台幣10億元預算鑄造10元硬幣等語。中央社記者張新偉攝 108年2月6日