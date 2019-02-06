夾娃娃免投幣 嗶悠遊卡也行得通

有鑑於換錢、投幣實在是有點麻煩，現在坊間許多夾娃娃機，櫥窗台上加裝一台悠遊卡機，讓民眾可以嗶悠遊卡就能夾娃娃，也讓許多民眾感到好奇。中央社記者張新偉攝 108年2月6日

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）無人夾娃娃機店在台灣盛行，也讓中央銀行為此增加新台幣10元硬幣的製作，不過，現在夾娃娃可以免投幣了，刷悠遊卡也行得通。

無人娃娃機店席捲全台，近兩年來拓展到全台上萬店、超過40萬機台。這股風潮讓中央銀行總裁楊金龍說出，預計花10億元預算鑄造10元硬幣，主要就是因為夾娃娃機盛行，使10元硬幣需求提高。

有鑑於換錢、投幣實在是有點麻煩，現在坊間許多夾娃娃機，櫥窗台上多了一台悠遊卡機，讓民眾可以嗶悠遊卡就能夾娃娃，不必再一直跑去兌幣機換錢，也讓許多民眾感到好奇。

類似免投幣、可用支付夾娃娃的方式，在行動支付相當發達的中國大陸，其實出現的比台灣更早更多，但台灣的行動支付目前以超商、交通為主，夾娃娃機上出現行動支付裝置，還不普及。

目前經營16台的台主、也是Youtuber的Stanley說，建置悠遊卡機對台主來說的負擔不小，光是裝機費就要每台500元、每天還要付租金30元，另外還要再支付3%的手續費，每個場還要花約4000元裝設伺服器，平均下來每台機器每個月要多花上1000元，以每台5000元左右的場租費來計算，等於成本提高了20%。

他表示，已經支付手續費了，卻還要再支付租金，這讓台主很吃不消，因此除非投幣量非常大的場子與機台，否則以他的朋友圈中，絕大多數的台主還不打算裝置悠遊卡機。

另一名與朋友一起投資了台北車站與西門町2個一級戰區場的場主小楊，他的夾娃娃機店日前剛剛裝設悠遊卡機。小楊說，使用悠遊卡來夾娃娃的客群，目前是以遊客和學生居多，他認為，娃娃機要裝設悠遊卡機，只適用在商圈類型的店面。

小楊說，一般較為外圍的夾娃娃機店，基本客群比較不會使用悠遊卡功能，因此就比較沒有裝設的必要，但他的2個場都是在商圈，所以適合裝設悠遊卡機。他說，裝設悠遊卡機約增加2成至3成的業績，幫助有限，只能說是輔助效果而已。

對於嗶悠遊卡就可以夾娃娃，有民眾覺得新奇想嘗鮮，但也有民眾興趣缺缺。三不五時就會到無人夾娃娃機店逛逛的一名夾友說，換錢、投幣再夾娃娃，可以控制自己該適可而止，如果用了行動支付，恐怕會變得欲罷不能，因此他不會在夾娃娃機上使用悠遊卡。

常常帶著小孩一起夾娃娃的另一名夾友說，有時候小朋友就是喜歡投幣的感覺，如果換成行動支付，不僅小朋友身高不夠、嗶不到，也沒有辦法享受投幣的感覺，因此他也不會想在娃娃機上使用行動支付。（編輯：張良知）1080206