全台瘋夾娃娃 無人店面前進中國試水溫

近兩年來無人夾娃娃機店在台灣大街小巷林立，知名YouTuber也是場主的含羞草（中）則打算將觸角伸往中國大陸，將在福建平潭開店「試水溫」。中央社記者張新偉攝 108年2月6日

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）近兩年來無人夾娃娃機店在台灣瘋遍大街小巷，知名的Youtuber含羞草則打算將觸角伸往中國大陸，將在福建平潭開店「試水溫」。

在台中已經擁有2個場的含羞草，去年底除了投資新台幣逾千萬元拚代理權外，更打算將無人夾娃娃機的店面開到對岸去。

含羞草說，其實目前中國大陸的夾娃娃機也慢慢興起，但大多集中在百貨公司或賣場，無人夾娃娃機的店面還不多，因此先挑選平潭做為起點，試試水溫看能否經營，如果成功的話，可能就會前進福州。

他表示，在中國大陸開店，最大的問題就在於法令規範的不同，台灣有保證夾取金額1990元、790元為上限的規定，但中國大陸目前沒有，況且當地民眾喜歡的夾取物是什麼，都還是要實際經營才知道。

與朋友合開2個場的場主小楊說，前進中國大陸開店的方向蠻好的，自己也有想過，但是中國大陸方面的文化差異與台灣有所不同，經營模式、商品內容、操作方式怎麼做較適合，恐怕是一個很大的挑戰。

也是Youtuber、目前經營16台的台主Stanley說，在中國大陸經營無人夾娃娃機店，因為對於法規的不熟悉，可能會是一個障礙，加上大部分夾娃娃機內的產品，都來自於中國大陸市場，當地取得的價格更便宜，因此即便能賺錢，恐怕也是賺不多。

他說，如果經營成功，在中國大陸往往會惹來不少的麻煩，因此他反倒是想前往東南亞如馬來西亞、越南等地經營，相對惹麻煩的機率比較低。（編輯：張良知）1080206

近年無人夾娃娃機店隨處可見，知名YouTuber含羞草則打算將觸角伸往中國大陸，他表示，在中國大陸開店，最大問題在於法令規範不同，得實際經營後才能了解真實狀況。中央社記者張新偉攝 108年2月6日