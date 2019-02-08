華航機師罷工 勞動部籲勞資回歸協商

（中央社記者潘智義台北8日電）針對中華航空公司機師工會今天清晨6時起罷工，勞動部表示，期盼工會盡速與資方回歸協商平台，勞動部、交通部與桃園市政府勞動局將全力協助，透過協商才是替會員爭取權益的正途。

勞動部今天發布新聞稿指出，民航業對民眾來說是非常重要的服務，特別在春節過年期間更是如此，呼籲中華航空公司應尊重工會爭取機師權益的努力，也希望工會放下立場聆聽公司提出的經營困境，公司更應將機師視為公司最重要資產。

勞動部強調，勞資雙方是夥伴關係，難免有合作與意見相異的情形，彼此如果朝向有溫度、有真誠的溝通，必然可以異中求同，化解紛爭。罷工並非工會爭取權益唯一手段，當然這也是工會最困難的抉擇，現階段期待工會盡速與資方回歸協商平台。

勞動部說，桃園市機師工會與華航公司勞資爭議，經過去年8月30日桃園市政府勞動局邀集機師工會與華航公司進行第4次協調會議，勞資雙方針對飛行監控數據（FOQA）」與「片面勞動條件變更限制」等2項議題達成共識，其餘19項議題，獲致於1年內續行協商的共識。

勞動部指出，機師工會在今年1月27日對外表示，因與華航公司協商未有進展，因此經2月1日召開臨時代表大會決議通過，授權理事會決定罷工行動時點，工會於今天清晨6時發動罷工，欲促使資方願意重返談判承諾訴求。（編輯：林孟汝）1080208