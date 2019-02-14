酶樟芝酸A抑制乳癌生長與轉移 興大研究登期刊

中興大學森林學系特聘教授王升陽（左）、生醫所教授闕斌如（中）和獸醫學院教授廖俊旺（右）合組的團隊，經實驗發現牛樟芝中特有的樟芝酸A可制乳腺癌腫瘤。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年2月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）國立中興大學團隊經老鼠研究，發現牛樟芝中特有的樟芝酸A可抑制乳腺癌腫瘤發生和轉移，成果在本月線上刊登於腫瘤學研究領域重要的學術期刊「癌症形成（Carcinogenesis）」。

中興大學今天表示，森林學系特聘教授王升陽、助理研究員古山吉（K.J.Senthil Kumar）、生醫所教授闕斌如和獸醫學院教授廖俊旺所組成的研發團隊，進行「人類乳癌細胞異種移植」，以樟芝酸A治療移殖乳癌細胞的裸鼠，發現可抑制裸鼠的腫瘤生長，腫瘤的體積也減少。

王升陽指出，樟芝酸A可透過活化糖皮質激素受體，顯著增加小分子核糖核酸-708（miR-708）的表現，藉此可有效抑制人類乳癌細胞生長、細胞週期進程以及腫瘤幹細胞表現和癌細胞轉移。

另外，樟芝酸A可顯著抑制「核因子κB抑制子激酶β（IKKβ）」的表現，也抑制「核因子活化B細胞κ輕鏈增強子（NF-κB）」活性及其下游目標基因的表現，這些基因的表現直接影響癌細胞增生、細胞週期進行，以及癌細胞轉移，更重要是抑制腫瘤幹細胞標記蛋白。

中興大學指出，乳腺癌是女性最常見的惡性腫瘤，據統計，每年約有130萬例乳腺癌新病例被斷出，是全球第二大最常見的惡性腫瘤，

興大表示，樟芝酸A作用於乳腺癌確切的分子機制尚待釐清，研究結果，有力支持樟芝酸A可誘發「小分子核糖核酸-708」的表現和抑制「核因子活化B細胞κ輕鏈增強子」下游訊號傳導，具有成為新型治療乳癌的應用潛力。（編輯：黃世雅）1080214