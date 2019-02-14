平溪天燈節主燈 北北基宜桃特色全都秀

新北市政府觀光旅遊局表示，平溪天燈節16日在平溪國中舉辦大型活動，主燈設計以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、台北、桃園、基隆及宜蘭等地最具特色的代表景點繪入。（觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）「新北市平溪天燈節」16日登場，今年20呎主燈燈面6面設計，象徵「六六大順」，內容採浪漫文青風，將北北基宜桃等北台5縣市景點特色，以手繪插圖方式浪漫呈現。

市府觀旅局表示，平溪天燈節16日在平溪國中舉辦大型活動，主燈設計以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、台北、桃園、基隆及宜蘭等地最具特色的代表景點繪入。

主燈採由6面構建，其中5面繪製新北「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」；桃園「大溪橋」與「新溪口吊橋」；基隆「廟口」和「潮境公園」及宜蘭「龜山島」與「清水地熱」等共10個特色景點。

這10大特色景點由插畫家「歪歪」手繪到主燈5個燈面上，運用簡單線條與溫暖的粉嫩色調，勾勒出時下年輕人最喜愛的簡約文青風，最後一面呈現今年「諸事大吉」的天燈主視覺，象徵「六六大順」好兆頭。

觀旅局表示，北台5縣市都是一日生活圈，不只地理位置相鄰，透過便捷的交通，可以是一日來回的旅遊圈、工作圈、生活圈，希望縣市長共同點燈施放後，象徵未來5縣市在市政建設及產業、觀光等各方面的合作，都能夠一切圓滿。（編輯：李錫璋）1080214