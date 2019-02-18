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癌症免疫療法 健保給付可望提前4月上路

最新更新：2019/02/18 18:49

（中央社記者張茗喧台北18日電）健保署日前決議將3款免疫療法藥物納入給付，可治療8種癌症患者，每年將有800名患者受惠。健保署今天表示，21日將開會決定患者適用條件，若一切順利可望提前至4月就開始健保給付。

價格高昂的免疫療法，被無藥可醫的癌症患者視為最後一線生機，衛生福利部中央健康保險署1月24日召開藥物共擬會議，決議將3款癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）納入健保給付。

根據食藥署核准的適應症，這3款免疫療法藥物一共可治療8種癌別，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型合杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌。

健保署今年共編列新台幣8億元預算用於免疫療法藥物，預計治療800名患者，在經費有限的狀況下，健保署將再次開會討論使用的患者條件，例如已無其他藥物可使用的患者，並且透過生物檢測確認病人對免疫療法藥物有較好反應的患者等。

健保署副署長蔡淑鈴今天告訴中央社記者，預計21日將召開第二次共擬會議，針對給付適應症、哪些癌症患者在哪些情況下可以使用免疫療法等條件進行最後拍板，進行公告程序後才能上路。

蔡淑鈴說，至於去年8月通過納入給付的黑色素瘤免疫療法藥物，已經走完相關程序，只待藥廠最後確認「價量協議」，確認後同樣得完成公告程序。

蔡淑鈴指出，根據過去經驗，公告程序大多得花上2個月時間，期間健保署將針對給付條件、適應症等建立登錄系統，開放醫師替患者登錄，若一切順利，最快可望提前於4月1日開始給付。（編輯：卞金峰）1080218

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