2018十大疫苗新聞　流感疫苗品質瑕疵奪冠

（中央社記者張茗喧台北27日電）台灣疫苗推動協會今天公布2018年10大疫苗新聞票選結果，由「流感疫苗品質瑕疵」影響最大，令醫界印象深刻。疾管署表示，去年疫苗問題雖頻傳，但也加深民眾對疫苗的認識。

台灣疫苗推動協會日前集結國內百名醫事人員、媒體、專家評選，選出2018年10大疫苗新聞，今天舉辦記者會公布評選結果。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，2018年10大疫苗新聞中，由「流感疫苗品質瑕疵」奪下冠軍，2至5名依序為「流感疫苗缺貨」、「中國大陸疫苗爆假」、「國中女生公費接種人類乳突病毒疫苗」、「麻疹群聚與MMR疫苗缺貨」。

第6名至第10名依序為「兒童公費接種A型肝炎疫苗」、「雞蛋過敏可以接種流感疫苗」、「人類乳突疫苗的安全性質疑」、「三價與四價流感疫苗」、「台灣腸病毒疫苗研發進入第三期臨床試驗」。

公費流感疫苗去年一再爆發變色、懸浮物及黑點等事件，導致去年12月流感疫苗短少約60萬劑，也引發民眾擔憂。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，去年一整年，疫苗一路走得跌跌撞撞，從年初世界衛生組織（WHO）猜錯流感疫苗病毒株，接著3月虎航爆發大規模麻疹群聚引發疫苗缺貨，10月公費流感疫苗開打後，又接連發現品質瑕疵，都讓民眾一度信心下滑。

不過，羅一鈞也表示，正因去年流感疫苗問題不斷，也加深民眾對流感疫苗的了解，就連愛去日本、韓國旅遊的民眾，出發前也會先考慮是否要打流感疫苗，顛覆過去只有去非洲等地區才要打疫苗的刻板印象。

李秉穎指出，去年中國大陸的假疫苗事件，不僅可作為他山之石，也凸顯疫苗檢驗的重要性，建議未來應設立檢驗標準與停用疫苗的處理辦法，若非疫苗製造的系統性瑕疵，不宜過度放大檢視，避免再次因停用造成補貨不及的狀況。（編輯：管中維）1080227