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中阻台參加世衛流感疫苗選株會議 中部醫界抗議

最新更新：2019/03/05 16:16
台中市醫界聯盟等民團5日上午舉行記者會，對於中國阻擋台灣參加WHO流感疫苗選株會議表達抗議，多名中部民間醫界人士出席，齊呼口號傳達立場。中央社記者趙麗妍攝　108年3月5日
台中市醫界聯盟等民團5日上午舉行記者會，對於中國阻擋台灣參加WHO流感疫苗選株會議表達抗議，多名中部民間醫界人士出席，齊呼口號傳達立場。中央社記者趙麗妍攝　108年3月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台灣首度缺席世衛流感疫苗選株會議，中部民間醫界人士今天召開記者會，抗議中國阻擋台灣參加世衛流感疫苗選株會議，今年5月，他們將組團到WHA抗議。

世界衛生組織（WHO）2月21日上午在中國北京舉行世衛流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加，這也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

台中市醫界聯盟今天上午召開記者會，對於中國阻擋台灣參加世衛流感疫苗選株會議，多位中部民間醫界人士出席表示抗議。

台中市醫界聯盟理事長蘇勳璧表示，中國在世衛流感疫苗選株會議，惡意阻擋台灣參加，這表示台灣與中國「你儂我儂」「兩岸一家親」的關係完全破功，身為台灣醫療界的一分子要出來抗議，表達不滿。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文指出，WHO屢次屈服於中國的政治壓力，不光是台灣人民的損失，更是全世界的損失。

前國防部長蔡明憲表示，希望政府可以更堅強的站出來，用「台灣」的名義參加世界衛生大會，捍衛台灣的健康人權，中國一定會繼續打壓，對台灣「軟土深掘」，台灣一定要堅強站起來。

蘇勳璧說，世界衛生大會（WHA）每年在瑞士日內瓦舉辦年會，台灣民間醫界團體每年都會組團參與，今年她一定會邀請更多的台灣民間醫界團體到WHA抗議，表達台灣人民的心聲。（編輯：陳俊碩）1080305

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